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المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع رئيس الأركان توحيد المؤسسة العسكرية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 05:39 م
المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع رئيس الأركان توحيد المؤسسة العسكرية رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي
كتب أحمد جمعة

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التقى المجلس الرئاسي "القائد الأعلى للجيش الليبي"، ممثلاً في رئيس المجلس، محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، وذلك لبحث أوضاع الوحدات العسكرية، وآخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية.

 

وأكد المجلس الرئاسي الليبي في بيان له أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا التي تهم الجانب العسكري، وفي مقدمتها وضع آليات واضحة لتوحيد المؤسسة العسكرية، والإسراع في بناء جيش موحد، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ودعم جهود قيام الدولة المدنية، من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.

 

كما تم بحث ملف تأمين الحدود، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، ووضع خطط شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة في كل أرجاء البلاد.

 

وأشاد القائد الأعلى للجيش الليبي بلقاء الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق أول ركن عبد الرازق الناظوري، والمرافقين لهما، من أبناء المؤسسة العسكرية، يوم السبت الماضي بمدينة سرت، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون صمام أمان الوطن، وأمل جديد على طريق مشروع بناء الدولة.


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