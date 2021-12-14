الكرملين: بوتين ونظيره الصينى يبحثان غدا خطاب الناتو والولايات المتحدة ضدهما

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قال المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج سيبحثان عددا من القضايا الدولية، بما في ذلك الخطاب العدواني لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة، خلال لقائهما المرتقب عبر الإنترنت غدا.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "الوضع في الشؤون الدولية،وخاصة في القارة الأوروبية متوتر للغاية".

وأضاف أن الوضع يتطلب مناقشة بين الحلفاء(موسكو وبكين)، إننا نرى خطابًا شديد العدوانية للغاية من الناتو والولايات المتحدة.

وتابع أن هذا الوضع يتطلب إجراء مناقشة مع الجانب الصيني، وأن القادة سيناقشان أيضا القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية ومسائل متعلقة بالطاقة.