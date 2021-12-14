السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بتكوين عصابة للاتجار فى المخدرات ببنها

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر، ومجدى نبيل شفيق، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، ومحمود منيب، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لـ 3 متهمين "عامل، وتاجر ملابس، وميكانيكى"، بتشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش".

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13317 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1608 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين الثلاثة "عامل، وتاجر ملابس، وميكانيكى"، حازوا واحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر "الهيروين والحشيش والميثامفيتامين"، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية، تمكنت من ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم، وتخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، واتخذوا من ذائرة مركز شرطة بنها مسرحا لممارسة تجارتهم الآثمة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة، وتشكلت حملة أمنية مكبرة وتمكنت من ضبط المتهمين الثلاث أمام منزل المتهم الثالث بدائرة المركز، وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهمعلى 5 أسطوانات بلاستيكية بداخل كل منهما كمية من مخدر الهيروين بإجمالى وزن 1 كيلو جرام، كما عثر بحوزتهم على كيس شفاف بداخله كمية من مسحوق وكريستالات تحتوى على مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 35 لفافة من مخدر الهيروين بإجمالى وزن 158 جراما من مخدر الهيروين، وميزان فضى، و4 قطع مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وامرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والذى أكد أنها لجوهر مخدرى الهيروين والحشيش، واستعجلت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، إلى أن أحالتها للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.