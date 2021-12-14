اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:26 م
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الداخلية ترسم البسمة على وجوه البسطاء بتوزيع المساعدات.. فيديو

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 06:17 م
الداخلية ترسم البسمة على وجوه البسطاء بتوزيع المساعدات.. فيديو الداخلية ترسم البسمة على وجوه البسطاء بتوزيع المساعدات
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الداخلية الاهتمام بالامن الانساني فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وجهت الوزارة قوافل من المساعدات العينية إلى المناطق الأولى بالرعاية بعدد من المحافظات.
 

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مساعدات الداخليه

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