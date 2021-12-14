الداخلية ترسم البسمة على وجوه البسطاء بتوزيع المساعدات.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الداخلية الاهتمام بالامن الانساني فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وجهت الوزارة قوافل من المساعدات العينية إلى المناطق الأولى بالرعاية بعدد من المحافظات.