الداخلية ترسم البسمة على وجوه البسطاء بتوزيع المساعدات.. فيديو

واصلت الداخلية الاهتمام بالامن الانساني فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وجهت الوزارة قوافل من المساعدات العينية إلى المناطق الأولى بالرعاية بعدد من المحافظات.
الداخلية ترسم البسمة على وجوه البسطاء بتوزيع المساعدات.. فيديوالثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 06:17 م
الداخلية ترسم البسمة على وجوه البسطاء بتوزيع المساعدات
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