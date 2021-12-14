اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:39 م
أكرم القصاص
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بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى..

الجامعة العربية: البحرين ساهمت بدور بارز فى محيطها العرب منذ استقلالها

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:09 م
الجامعة العربية: البحرين ساهمت بدور بارز فى محيطها العرب منذ استقلالها الجامعة العربية
بيشوى رمزى

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انطلقت اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة العيد الوطنى لمملكة البحرين، فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث شاركت في الاحتفالية الأمين العام المساعد، السفيرة هيفاء أبو غزالة، والتى رصدت خلال كلمتها الدور المحورى الذى تلعبه مملكة البحرين، في إطار محيطها العربي.
 
وقالت أبو غزالة إن التاريخ سجل لمملكة البحرين أدواراً محورية في المنطقة العربية، منذ انضمامها إلى الجامعة العربية بعد استقلالها في عام 1971، حيث ساهمت على مدى السنوات السابقة بفاعلية في اعمال الجامعة مع التزامها الأكيد بميثاقها ومبادئها وتفاعلها الكبير مع هموم الأمة العربية وقضاياها وحقوقها، ودعم قضاياها المصيرية، وتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك والمنظمات الإقليمية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، كضرورة قومية ملحة تفرضها التحديات الراهنة.
 
واعتبرت الأمين العام المساعد أن الاحتفالية تعكس مدى رمزية جامعة الدول العربية ودورها المحوري في تفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
وأعربت في ختام كلمتها عن التقدير والشكر لكل من بذل الجهد في الإعداد والتحضير للحفل وكافة الحضور للمساهمة في إنجاح هذا المحفل، متمنيةً من الله العلي القدير أن تتوّج أعمال الحفل بالنجاح والتوفيق، وأن يكون هذا الحفل بمثابة خطوة نحو ترسيخ الانتماء والاعتزاز بالوطن لدى الشباب العربي.

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اخبار البحرين

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