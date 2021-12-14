التعليم: امتحان الصف الرابع الابتدائى للتيرم الأول من بنك الأسئلة

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائى لامتحانات الفصل الدراسى الأول يتم وضعها من قبل التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى، موضحة أن الأسئلة توضع من خلال بنوك الأسئلة التى ترسلها الوزارة إلى المديريات والإدارات التعليمية.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول اختبارات منتصف العام الدراسي ٢٠٢١\٢٠٢٢ المقام في الفترة بين السبت ١٥/١/٢٠٢ إلى الخميس ٢٠/١/٢٠٢٢ للصف الرابع الابتدائى.



وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا، ويتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

ويؤدى الطلاب يوم 15 يناير المقبل امتحان اللغة العربية والتربية الدينية ويوم 16 مادتى العلوم والمهارات المهنية و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات و18 يناير لغة إنجليزية ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.







