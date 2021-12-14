التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى عرابة ابو الدهب بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة معالجة صرف صحى قرية ادفا ومحطة معالجة صرف صحى عرابة ابو الدهب بمركز سوهاج وشدد خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات حتى يمكن الاستفادة منها وزيادة نسبة المخدومين بخدمة الصرف الصحى .

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى انه جارى أعمال التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى عرابة ابو الدهب والذى يستفيد منه 57 الف نسمة ويضم 4 محطات رفع صرف صحى بتكلفة تبلغ 27.8 مليون جنيه وشبكة انحدار بطول 56135 متر بتكلفة تبلغ 134.7 مليون جنيه ومحطة معالجة تبلغ طاقتها التصميمية 6100 متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 83.8 مليون جنيه ومزرعة صرف صحى على مساحة 228 فدان بتكلفة تبلغ 61.3 مليون جنيه.

واوضح المهندس ابو ضيف محمد أحمد رئيس وحدة تنفيذ المشروعات انه جارى تنفيذ مشروع صرف صحى ادفا والذى يشمل استكمال محطة المعالجة بعدد 8 برك أكسدة بتكلفة تبلغ 23.4 مليون جنيه وتنفيذ خط طرد المياه المنقاه إلي المزرعة بتكلفة تبلغ 7.9 مليون جنيه وتنفيذ محطة رفع المياه المنقاه بتكلفة تبلغ 16.5 مليون جنيه وتنفيذ حوض موازنة لاستقبال المياه المنقاه بالمزرعة بتكلفة تبلغ 3.9 مليون جنيه وتنفيذ محطة ضخ مياه الرى وأعمال الزراعة والشبكات بقرية ادفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 34.4 مليون جنيه واستكمال تنفيذ شبكات الإنحدار داخل قرية ادفا بتكلفة تبلغ 5.2 مليون جنيه.



التشغيل التجريبى لمحطة صرف عرابة ابودهب



بتكلفه 25 مليون التشغيل التجريبى للمحطة



بتكلفه 25 مليون التشغيل التجريبى للمحطة



التشغيل التجريبى لمحطة صرف عرابة ابودهب



التشغيل التجريبى لمحطة صرف عرابة ابودهب



رئيس مياه سوهاج يتابع التشغيل التجريبى للمحطة



رئيس مياه سوهاج يتابع التشغيل التجريبى للمحطة



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