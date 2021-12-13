مياه سوهاج تدفع بسيارة إستقبال شكاوى متنقلة لأهالى قرى حياة كريمة بطهطا

سوهاج محمود مقبول

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم الدفع بسيارة إستقبال شكاوى المواطنين بقريتى الصفيحة والشيخ رحومة بمركز طهطا بسوهاج والتى يتم بها تنفيذ مشروعات صرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن الجدير بالذكر انه يتم تنفيذ مشروع صرف صحى الشيخ رحومة والذى يخدم 6275 مواطن ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 11101 متر مكعب لكل يوم وشبكة انحدار بطول 7555 متر وخط طرد قطر 350 ملى متر بطول 4225 متر بتكلف تبلغ 40.3 مليون جنيه، كما انه جارى تنفيذ مشروع صرف صحى قرية الصفيحة 72.5% والذى تبلغ تكلفته 55.7 مليون جنيه لتخدم 14400 مواطن ويشمل المشروع محطة الرفع التى تبلغ طاقتها التصميمية 23328 متر مكعب لكل يوم وشبكات انحدار تبلغ اطوالها 9785 متر وخط الطرد بقطر 500 ملى متر بطول 6550 متر.

يذكر أن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب فى جولة صباحية واخرى مسائية داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز جرجا وذلك للتأكد من حسن سير العمل والالتزام بمعايير التشغيل والصيانة لتقديم خدمات مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى لتحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، إنه تم تفقد محطة مياه بيت داوود ومحطة مياه المحاسنة ومحطة مياه العوامر قبلى ومحطة مياه البربا ومحطة مياه مزاتا والشيخ جبر ومحطة مياه نجع الطينة ومحطة مياه نجع عبد النبى، هذا بالإضافة إلى تفقد محطة رفع صرف صحى كويز ومحطة رفع صرف صحى مقلد.



الاهالى داخل سيارة شركة المياه



السيارة المتنقلة لشركة المياه



تسجيل شكاوى العاملين



عميل يتقدم بشكوى



متابعة شكاوى العملاء



سيارة الخدمات المتنقلة



الأهالى داخل السيارة المتنقلة