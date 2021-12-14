التخطيط: إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات العام القادم

كتبت أسماء أمين

تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإطلاق مؤشر تنافسية المحافظات العام القادم وهو مؤشر خاص لكل محافظة لحساب التنافسية الخاصة بكل محافظة، والذي سيخلق منافسة إيجابية بين كل المحافظات لتوضيح وضع كل محافظة فيما يتعلق بالتنافسية.

وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق التنمية المستدامة في كل محافظات مصر، والذى تم البدء بها منذ حوالي 3 سنوات فى 4 محافظات، ليتم التعميم على مستوى المحافظات.

وأطلقت مؤخرا وزارة التخطيط تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الـ 27 محافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذى يتناول البيانات الرئيسية الخاصة بكل محافظة واستعراض لأهداف التنمية المستدامة الأممية ومؤشراتها ومستوى أداء كل محافظة.

وتتضمن الأهداف الأممية الـ 17 مؤشرات قياس لكل هدف على مستوى الدولة، حيث ان لكل دولة مؤشرات قياس ولمصر المستهدفات الخاصة بها،بحيث تعمل الحكومة على سد الفجوات التنموية الخاصة بكل محافظات من خلال التدخلات وزيادة استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 410% منذ عام 2015، وأكثر المحافظات التي حققت استفادة هي المحافظات التي لديها فجوات تنموية.

وتحرص الوزارة على استخدام الأدوات المتاحة كافة لمساعدة المحافظات على إعداد الخطة والمتابعة بطريقة جيدة بما يصب في مصلحة المواطن وتحسين الخدمات التي تقدم له.