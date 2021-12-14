الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على شركة روسية بزعم إدارتها "مرتزقة"

كتبت: هناء أبو العز





وبحسب بيان صادر عن وزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي، والذي عقد مساء أمس، قال المجتمعون "إن الخطوة تأتي بسبب نشاط شركة "فاجنر" الروسية في كل من الأراضي الأوكرانية وبعض دول وبلدان الشرق الأوسط، والذي يتضمن إرسال مرتزقة، وفق البيان. أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركة فاجنر الروسية للخدمات الأمنية والتي تضم في صفوفها أفرادا متقاعدين من القوات المسلحة الروسية.وبحسب بيان صادر عن وزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي، والذي عقد مساء أمس، قال المجتمعون "إن الخطوة تأتي بسبب نشاط شركة "فاجنر" الروسية في كل من الأراضي الأوكرانية وبعض دول وبلدان الشرق الأوسط، والذي يتضمن إرسال مرتزقة، وفق البيان.

وأضاف الوزراء بحسب البيان، إنه من المقرر تجميد الأصول الخاصة بالشركة وأعضائها في دول الاتحاد الأوروبي مع وضع أفرادها على قوائم الممنوعين من دخول الدول الأوروبية بالإضافة إلى ذلك، فضلاً عن منع الشركات والمواطنين من الاتحاد الأوروبي من التعامل التجاري مع تلك الشركة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد نفي في نهاية أكتوبر الماضي وجود صلة بين الحكومة الروسية والشركة، قائلاً في كلمة على هامش اجتماع نادي فالداي للحوار: مجموعة فاجنر الأمنية لا تخدم مصالح الكرملين.. إنهم لا يعكسون مصالح الدولة الروسية، هي شركة خاصة ولديها مصالح خاصة كذلك مرتبطة باستخراج موارد الطاقة ومختلف الموارد مثل الذهب والأحجار الكريمة.



وتسود حالة من القلق بين روسيا والولايات المتحدة ودولاً أوروبية بسبب التصعيد الذي تشهده الحدود الروسية ـ الأوكرانية ، وهو الملف الذي كان حاضراً بقوة في القمة التي عقدت عبر الفيديو بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين.