اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:38 م
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الأمن الروسى: لم يتم ارتكاب أى عمل إرهابى فى البلاد خلال العام الجارى

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 07:04 م
الأمن الروسى: لم يتم ارتكاب أى عمل إرهابى فى البلاد خلال العام الجارى ألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الفيدرالى الروسى
موسكو /أ ش أ/

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أكد رئيس جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، ألكسندر بورتنيكوف، أنه لم يتم ارتكاب أى عمل إرهابى فى روسيا هذا العام، بفضل تطبيق القوة والإجراءات الوقائية.

وقال بورتنيكوف - خلال اجتماع مشترك للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومقر العمليات الفيدرالية، اليوم الثلاثاء - " لقد تم منع 65 جريمة إرهابية كانت فى مرحلة الإعداد"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون أوقفت أنشطة 62 خلية سرية تابعة لمنظمات إرهابية دولية، وتمنكت من منع 926 شخصا متورطين فى أنشطة إرهابية من دخول روسيا.

وأضاف:" تم تجميد الأصول المالية لنحو ثلاثة آلاف شخص يُشتبه فى ضلوعهم فى الإرهاب والتطرف، بقيمة إجمالية تزيد على 100 مليون روبل".. مشيرا إلى أنه خلال عمليات مكافحة الإرهاب جرى تحييد 23 من قُطاع الطرق، من بينهم أربعة قادة، وأنه تم أيضا اعتقال 312 مسلحا و821 عنصر دعم خلال العام الجاري" .

وفيما يتعلق بحماية الفضاء المعلوماتى من الدعاية الأيديولوجية للإرهاب، قال المسؤول الروسي:" من خلال الجهود المشتركة لهيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" ووكالات إنفاذ القانون، تم إزالة حوالى 50 ألف مادة تحتوى على دعاية إرهابية على الإنترنت".

وتابع:" أنه تم وضع تدابير إضافية لتحييد التهديدات الإرهابية، وتدابير أخرى لتحسين أمن مكافحة الإرهاب للمرافق ذات الأهمية الاجتماعية، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعليم".


الأمن الروسى

روسيا

أخبار روسيا

لم يتم ارتكاب أى عمل إرهابى فى البلاد خلال العام الجارى

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