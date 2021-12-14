افتتاح المعرض التمهيدى بمدرسة المتفوقين ببنى سويف استعداداً لمسابقة ايسف

بنى سويف هانى فتحى

أقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظ بنى سويف تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، المعرض التمهيدى الأول لمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى إطار الاستعدادات الخاصة للمشاركة فى المعرض المحلى للمسابقة الدولية للعلوم والهندسة (ايسف 2022).

افتتح عمرو شحاتة وكيل وزارة التعليم، المعرض الذى أقيم بمقر المدرسة فى مجال البحث العلمى ،واستمع لعرض من الطلاب عن فكرة كل مشروع وطريقة التصميم وآلية عملها والجدوى وإمكانية التطبيق العملى لتنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع ،مشيداً بالمستوى العلمى والتفكير الإبداعى الذى اتسم به الطلاب، والذى يتسق مع ما تقوم به الوزارة من جهود لبناء منظومة متكاملة لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات،ولاسيما البحث العلمى من اجل العبور إلى آفاق المستقبل وتحقيق التقدم والنهضة الشاملة بسواعد أبناء مصر المبدعي.

من جهته أضاف "أبوسيف" أن المعرض يضم 24 مشروعا فى مجالات الطاقة والبرمجة والعلوم البيئية والهندسة والعلوم الصحية، تمهيداً للمشاركة فى المعرض المحلى للمسابقة، مشيرا إلى أن المشروعات الفائرة سييتم تقييمها واختبارها طبقا لمعايير وشروط شركة انتل ايسيف، وبمشاركة لجنة تحكيم من المختصين.

شهد المعرض التمهيدى حضور كل من : ماجد أبوسيف مدير مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم، ولفيف من أساتذة كلية العلوم بجامعة بنى سويف وموجهى مادة العلوم وأعضاء وحدة البحث العلمى بمركز التطوير التكنولوجى.