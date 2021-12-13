وكيل تعليم بنى سويف يكرم 34 طالبا فائزوا فى مسابقة مبدعى المستقبل

بنى سويف هانى فتحى

كرم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف 34 طالبا وطالبة من الطلاب الموهوبين الفائزين فى مسابقة مبدعى المستقبل، بحضور الدكتور هانى رجائى وكيل المديرية وإيناس الكردى مدير إدارة الموهوبين.

وأكد شحاته فى بيان له أن مديرية التربية والتعليم تولى المتفوقين والموهوبين اهتماما كبيرا لأنهم أمل مصر فى تحقيق النهضة الشاملة فى مختلف المجالات مطالباً بمساندة الموهوبين والوقوف بجانبهم وتذليل كافة العقبات وتلبية احتياجاتهم لأنهم علماء المستقبل.

وأضافت إيناس الكردى بانه تم تكريم 34 طالبا وطالبة الفائزين فى مسابقة مبدعى المستقبل على مستوى المديرية فى مجالات الشعر والقصة والرسم.