إقامة معرض الصناعات الصغيرة الرابع بجامعة الفيوم .. صورة

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم اليوم لشئون التعليم والطلاب، انطلاق فعاليات معرض الصناعات الصغيرة الرابع، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم بشعار (الطالب المنتج) والذى نظمته إدارة النشاط العلمى والتكنولوجى بالإدارة العامة لرعاية الشباب اليوم الثلاثاء بالمسرح المكشوف بالحرم الجامعي.

وذلك بحضور الدكتور منار عفيفي، عميد كلية الألسن والدكتور علياء عبد العزيز، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور غادة وفيق، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

صرح الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن المعرض يضم عددًا من المنتجات الغذائية والفنية والكيميائية، ويشارك فيه 16 كلية، بواقع 4 طلاب من كل كلية.

كما أشار إلى أن المنتجات يتم عرضها وبيعها للطلاب بأسعار رمزية، بهدف تشجيع طلاب الجامعة على الإبداع والإنتاج.

وتشكلت لجنة التحكيم من الدكتور عبير بياض، بكلية التربية النوعية، فى المجال الفني، و الدكتور عوض عبد التواب، بكلية الزراعة، فى المجال الغذائى، والدكتور إسماعيل عبد الظاهر،والدكتور طارق أحمد الأساتذة بكلية الزراعة، فى المجال الكيميائي.

معرض الصناعات الصغيرة الرابع