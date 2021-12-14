"السياحة والفنادق" بالفيوم تحقق حلم آية شلتوت بطلة "قادرون باختلاف"

استقبل الدكتور أشرف عبدالمعبود عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، بطلة ألعاب القوى والحاصلة على خمسين ميدالية متنوعة بين ذهبية وفضية وبرونزية، التى كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالية قادرون باختلاف ٣، بحضور عدد كبير من شباب وفتيات أصحاب الهمم فى كافة أنحاء الجمهورية والتى استجاب خلالها الرئيس لكافة مطالبهم أثناء حواره معهم، حيث كان مطلب البطلة آية شلتوت أن تكون مرشدة سياحية وأن تكون دراستها المستقبلية فى مجال السياحة والفنادق.

وكان الدكتور أشرف عبدالمعبود قام بتوجيه دعوة للبطلة وأسرتها لاستضافتهم فى الكلية للتعرف على أقسام الكلية وخاصة قسم الإرشاد السياحى وتنظيم جولة سياحية لزيارة معالم الفيوم السياحية مثل ميدان السواقى وبحيرة قارون ووادى الريان وجبل المدورة والبحيرة المسحورة وقرية تونس ومنتجع نورياس على بحيرة قارون .

وأعربت البطلة أية شلتوت عن سعادتها وانبهارها بالمناطق السياحية بالفيوم التى تزورها لأول مرة ووعدت بتكرار هذه الزيارة لمحافظة الفيوم ودعوة أصدقائها لمشاهدة هذه المعالم السياحة المتميزة.

كما أعربت باتعة شلتوت والدة البطلة أية عن سعادتها بالدعوة الكريمة التى وجهها لها عميد الكلية وتكريم أبطال مصر قادرون باختلافهم فى شخص البطلة أية شلتوت ودعت كل أصحاب الهمم لزيارة معالم محافظة الفيوم واحة مصر الصغرى.

وفى نهاية اللقاء قام الدكتور أشرف عبدالمعبود بإهداء درع الكلية إلى البطلة أية شلتوت فى حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس منهم الدكتور مصطفى ابوحمد مدير المركز الاجتماعى بجامعة الفيوم والدكتور هانى رشدى يونس منسق العلاقات العامة والأنشطة الطلابية بالكلية.