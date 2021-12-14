إفتتاح معسكر الجوالة بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

افتتحت كلية الهندسة الالكترونية جامعة المنوفية معسكر تدريب عشيرة الجوالة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأشراف الدكتور أيمن السيد عميرة عميد الكلية والدكتور فتحى السيد عبد السميع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و سعيد كابوه مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية ومحمد رجب رئيس لجنة الجوالة بالكلية.

وأشار رئيس لجنة الجوالة إلى أن الهدف الرئيسي للجوالةهو إعداد شباب متكامل الشخصية عن طريق تحقيق روح الانتماء للمجتمع بإدراك حاجاته وتلبيتها مع مراعاة الاحتياجات النفسية و الاجتماعية والثقافية، وتنمية معارفه و توسيع مداركه و زيادة ثقافته ومعلوماته اضافة الي إكسابه قيم الوعد والقانون الكشفي، تنمية مهاراته الكشفية، المحافظة على صحته وإعداده بدنياً، تأهيله لتحمل المسئولية واتخاذ القرار،صقل مواهبه وتنمية قدراته الذاتية، كما أكد سعيد كابوة، على أهمية الحفاظ علي قيم ومواثيق الشرف للجوالة والإلتزام بتعليمات القاده والحفاظ علي المظهر اللائق بالمعسكر.