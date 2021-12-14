"أثر الإيمان بالله فى تحقيق الأمن للمجتمعات" ندوة أون لاين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، عن تنظيم ندوه تثقيفية بعنوان "أثر الإيمان بالله فى تحقيق الأمن للمجتمعات" يتم عرضها اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكترونى والتحول الرقمى لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك.

أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتى سوف يوضح فيها اركان الايمان بالله وأثره فى حياه الفرد والمجتمع وكيف للإيمان بالله أن يحقق النهوض للمجتمعات فالأمن فى الأوطان والسلامة فى الأبدان أكبر نعمة وأعظم مطلب تسعى إلى تحقيقه الأمم والشعوب ويطمح إليه الأفراد والجماعات.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.