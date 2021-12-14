إصابة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الرابع فى الغربية

شهدت مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، إصابة سيدة في العقد الرابع من عمرها ، وذلك آثر سقوطها من شرفة منزلها في الطابق الرابع ، تم تحرير محضر بالحادث، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
تلقى اللواء هاني عويس، مأمور مركز شرطة كفرالزيات إشارة من مستشفى طنطا الجامعي بوصول " ص. ا . خ » 42 سنة ربة منزل مصابة بكسور وجروج متفرقة في انحاء الجسم ونزيف بالمخ إثر سقوطها من بلكونة شقتها بمدينة كفرالزيات بالطابق الرابع.
وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وأكدت التحريات الأولية عدم وجود شبه جنائية ، حيث تبين أن المصابة كانت تقوم بنشر الغسيل من شقتها بالطابق الرابع فاختل توازنها وسقطت على الأرض وجرى نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
إصابة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الرابع فى الغربيةالثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:25 م
جثة
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شهدت مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، إصابة سيدة في العقد الرابع من عمرها ، وذلك آثر سقوطها من شرفة منزلها في الطابق الرابع ، تم تحرير محضر بالحادث، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
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