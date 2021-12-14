إخماد حريق داخل مصنع فحم فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد





وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، والدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وجرت عملية الإخماد دون إصابات.



فى سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بمنطقة أرض الفرنوانى دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى انتدبت المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق. تمكن رجال الحماية المدنية ، من السيطرة على حريق داخل مصنع فحم بالقطعة 62 المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، والدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وجرت عملية الإخماد دون إصابات.فى سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بمنطقة أرض الفرنوانى دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى انتدبت المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة أرض الفرنوانى دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، جرى السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، على مساحة 45 مترا، ونشب الحريق بالشقة الكائنة بالطابق الرابع، ملك المدعو "م ع أ"، 38 سنة، مهندس، ومقيم ذات العنوان، وأتت النيران على غرفة النوم والأنترية والمطبخ، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ورجح مالك الشقة نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.