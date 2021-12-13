اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 05:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بشقة فى شبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 09:05 م
السيطرة على حريق بشقة فى شبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح سيارات إطفاء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بمنطقة أرض الفرنوانى دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى انتدبت المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة أرض الفرنوانى دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، جرى السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، على مساحة 45 متر، ونشب الحريق بالشقة الكائنة بالطابق الرابع، ملك المدعو "م ع أ"، 38 سنة، مهندس، ومقيم ذات العنوان، وأتت النيران على غرفة النوم والأنترية والمطبخ، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ورجح مالك الشقة نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


الحماية المدنية بالقليوبية

حريق شقة

السيطرة على حريق شقة

شبرا الخيمة

اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف غموض واقعة العثور على جثة عامل بمنزله فى القناطر الخيرية

الأحد، 12 ديسمبر 2021 04:33 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص وسط الزراعات بكفر شكر

السبت، 11 ديسمبر 2021 11:52 ص

أمن القليوبية يوزع 50 بطانية على مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى بنها الجامعى

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 12:18 م

أمن القليوبية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المنازل بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 12:11 م

أمن القليوبية يضبط عاملا بحوزته 22 قطعة سلاح أبيض "مطواة" بمسطرد

السبت، 04 ديسمبر 2021 12:27 م

أمن القليوبية يضبط عاطلين بحوزتهما 35 لفافة هيروين قبل ترويجها بالخانكة

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 08:54 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة