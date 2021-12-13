السيطرة على حريق بشقة فى شبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بمنطقة أرض الفرنوانى دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى انتدبت المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة أرض الفرنوانى دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، جرى السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، على مساحة 45 متر، ونشب الحريق بالشقة الكائنة بالطابق الرابع، ملك المدعو "م ع أ"، 38 سنة، مهندس، ومقيم ذات العنوان، وأتت النيران على غرفة النوم والأنترية والمطبخ، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ورجح مالك الشقة نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.