اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:30 م
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إحالة 42 من العاملين بالمصالح الحكومية الصحية بمركزين بالبحيرة للتحقيق

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:20 م
إحالة 42 من العاملين بالمصالح الحكومية الصحية بمركزين بالبحيرة للتحقيق اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

وفى هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والصحية أسفرت عن إحالة:

-  35 من العاملين بمكتب العمل والإدارة التعليمية والتعاون الزراعى بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون اى سند قانوني.

- 7 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية القرداحى بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى .

 

 


المصالح الحكومية

صحة البحيرة

محافظه البحيرة

شبراخيت

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