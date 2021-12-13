إحالة 15 من العاملين بالمصالح الحكومية بشبراخيت البحيرة للتحقيق

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

وفي هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية أسفرت عن إحالة 15 من العاملين بشبراخيت ( جمعيات زراعية - مدارس - وحدة صحية ) للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدن سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.