اليوم السابع
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أمين مجلس التعاون الخليجى: أمن دول المجلس كل لا يتجزأ

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 07:33 م
أمين مجلس التعاون الخليجى: أمن دول المجلس كل لا يتجزأ نايف الحجرف
كتب أحمد عرفة

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قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، إن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، وأضاف خلال كلمته بالقمة الخليجية المنعقدة في الرياض، أن الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة لمواجهة كل التحديات.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هناك عزيمة خليجية لتوحيد الصف والحفاظ على المنجزات، متابعا: هدفنا تعزيز العمل الخليجي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الأمن الخليجي منظومة مترابطة، لافتا إلى أن الأمن الخليجي منظومة مترابطة لمواجهة كل التحديات، وندعو لتعزيز المشاريع الخليجية المشتركة.

وانطلقت منذ قليل  بالعاصمة السعودية الرياض، فعاليات القمة الثانية والأربعين لدول مجلس التعاون الخليجى، بمشاركة قادة أربع دول خليجية بينما يتغيب عن الحضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وينوب عنه بالحضور ولى العهد الشيخ مشعل الصباح ، كما يتغيب عن الحضور  السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان؛ وينوب عنه نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء.

وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، عقدوا الاجتماعات التحضيرية للقمة، مساء الأحد الاثنين، حيث بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية.

 

 

 


القمه الخليجيه

الرياض

الخليج

نايف الحجرف

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