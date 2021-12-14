أكرم القصاص: زيارة الرئيس السيسى لجامعة كفر الشيخ تأكيد على "حياة كريمة"

كتب محمد عبد العظيم

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، أن استحداث كلية للذكاء الاصطناعى مثل الكلية الموجودة فى جامعة كفر الشيخ، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع طلابها اليوم يعد استكمالا لما أعلن عنه الرئيس السيسى، خلال المنتدى العالمى للتعليم العالى، وأننا مستمرون في حرب المعرفة، حيث إن المعرفة أوسع من التعليم، موضحا أن تخصصات الذكاء الاصطناعى أصبحت ضرورة في كل شيء في العلم والطب والبناء وتنظيم الاتصالات والتقنيات المختلفة.



وأضافت الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية في قناة "إكسترا نيوز"، أن الذكاء الاصطناعى ضرورة في ظل التطور الكبير الذى يشهده هذا المجال ودراسة المستقبل، متابعا: "الرئيس السيسى تحدث عن حرب العلم والمعرفة وأن نكون مرتبطين بالعصر والتقدم وأحدث أساليب التعليم.. والتعليم لا يكون مجرد مبانٍ ولكن بناء البشر وبناء إنسان لديه وعى وقادر على التفاعل.. وأن يكون هناك فرص عمل، وألا يكون هناك فرص عمل وليس لها من لديه القدرة على العمل فيها".

وتابع رئيس تحرير اليوم السابع، أننا أمام تطبيق عملي لما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسى ويتحرك فيه، مشددا على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جامعة كفر الشيخ، وهى جامعة إقليمية تأكيد لفكرة "حياة كريمة"، وربط هذه الجامعات بالمجتمعات المختلفة، والإصرار على اللحاق بركب التقدم وأن تقدم مصر مكانتها وأن التطور الكبير في البناء وشبكة الطرق والبنية التحتية يقابله بشر قادرون على العمل والإنتاج.



وأشار الكاتب الصحفى أكرم القصاص إلى زيارة الرئيس السيسى إلى جامعة كفر الشيخ وترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات تأكيد أن الدولة موجودة والرئيس السيسى يدرس كافة الملفات ويتفاعل بنفسه، ويتابع كل الملفات مثل مشروعات حياة كريمة ومشروعات التعليم وغيرها، ويؤكد أن الدولة موجودة وفعالة في التعامل مع الملفات المختلفة، وكفر الشيخ من المحافظات المهمة والرئيس السيسى أكد من قبل ضرورة أنه لن يترك أي ملف أو محافظة أو أي شيء دون متابعة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، حضر جانبا من إحدى المحاضرات العلمية حول أجهزة الروبوت وبرمجة حركاتها، وذلك خلال تفقده إحدى قاعات المحاضرات والخاصة بكلية الذكاء الاصطناعى بالجولة التفقدية التى أجراها بجامعة كفر الشيخ.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، للطلاب خلال تواجده بإحدى قاعات كلية الذكاء الإصطناعى، إن "كل ما تدرسوه الآن هو المستقبل كله، وأن كل التطبيقات الموجودة والأفكار أنتم ممكن تعملوها، وإن كل ما يتعلق بالرقمنة هو مستقبل الدنيا مش مصر، وبالتالى أنا مش بقولكم كده عشان العمل وفقط هو اللى فى دماغنا لا، لكن لأن الفرصة الحقيقة موجودة فى هذا النوع من التعليم لكل شبابنا وشباتنا، أنا بشكركم وسعيد بكل اللى بيحصل ده، وإن شاء الله بالتوفيق".