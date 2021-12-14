اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أديرة المهجر.. تعرف على تاريخ دير الأنبا موسى الأسود بالسودان

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:00 ص
أديرة المهجر.. تعرف على تاريخ دير الأنبا موسى الأسود بالسودان دير - صورة أرشيفية
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر دير الأنبا أنطونيوس والأنبا موسى من أبرز أديرة المهجر التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، حيث وهبت أرض الديــر للكنيســة مــن حكومــة الســودان لعمــل مقابــر للأقبــاط الأرثوذكــس بالخرطــوم فى نهايــة الســبعينات، بالإضافة أنه تم شــراء أفدنــة أخــرى وتــم ذلك فى أيــام خدمــة الأب الراحل القمــص أباديــر الســريانى فى كنيســة القديــس مارجرجــس بالخرطــوم.

وكان القمــص أباديــر الســريانى أول مــن اقتــرح أن تكــون هــذه الأرض ديــرًا أو بالحــرى أول ديــر بالســودان، ففى عــام 1982م جــاء إلــى الخدمــة بالخرطــوم بحــرى وتبنى فكــرة القمــص أباديــر لإقامــة الأرض كأول ديــر بالســودان علــى اســم القديــس الأنبــا أنطونيــوس أب جميــع الرهبــان.

فــي عــام 1984م تــم صــلاة أول قــداس بــالأرض العــراء، وصــادف هــذا اليــوم ذكــرى استشــهاد القديــس الأنبــا موســى الأســود، وبالتالــى تم تســمية الديــر باســم الأنبــا أنطونيــوس أب جميــع الرهبــان والأنبــا موســى الأســود ، وهــو مــن أصــل ســودانى.

 

وصف الدير

يتكــون الديــر مــن شــقين أحدهمــا للــزوار وبــه كنيســة رئيســية باســم العــذراء والأنبــا أنطونيــوس والأنبــا موســى الأســود، ومظلــة كبيــرة للــزوار مرفقــة بمنافــع ومكتبــة مبيعــات وكانتيــن صغيــر

 

والشــق الآخــر خــاص بالرهبان، منفصــل كليًــا، وبــه كنيســة للســيدة العــذراء مريــم والأنبــا بــولا أول الســواح، وعمــارة بهــا دور أرضــى يحتــوى علــى صالــون كبيــر ومكتبــة اســتعارة للآبــاء ومجمــع للآبــاء.

 

ويحوى الــدور الأول قاللي للرهبــان، والــدور الثانــي يحــوي أيضًــا بعــض القلالى للرهبان وكنيســة للســيدة العــذراء مريــم والمــلاك رافائيل.

 

وتوجــد قلالى أخــرى انفراديــة أرضيــة ولكنهــا محصــورة فــي منطقــة واحــدة ، كمــا يوجــد أيضًــا مبنــى لعمــل القربــان ، ودور أول فوقــه لعمــل الخبــز للرهبــان والعمــال والضيــوف

 

كما يوجد بالدير مزرعة للفواكة و الخضروات وزراعة فى محميات

 

كنائس الدير

١-كنيســة رئيســية باســم العــذراء والأنبــا أنطونيــوس والأنبــا موســى الأســود.

٢-كنيســة للســيدة العــذراء مريــم والأنبــا بــولا أول الســواح.

٣-كنيســة للســيدة العــذراء مريــم والمــلاك رافائيل.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اديره المهجر

دير الانبا موسى الأسود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على فقرات احتفال الكنيسة الأرثوذكسية باليوبيل الذهبى لإيبارشية البحيرة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 11:01 ص

البابا تواضروس يشهد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية باليوبيل الذهبى للأنبا باخوميوس

الأحد، 12 ديسمبر 2021 01:43 م

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل باليوبيل الذهبى لرسامة مطران البحيرة ومطروح

الأحد، 12 ديسمبر 2021 12:20 م

الكنيسة الأرثوذكسية ترسم شماسين لكنيسة مارمرقس بالنزهة

الأحد، 12 ديسمبر 2021 11:23 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تقيم صلوات تجنيز الراهب القمص فام الشنودى فى ديره بسوهاج

الأحد، 12 ديسمبر 2021 10:44 ص

الكنيسة الأرثوذكسية ترسم 7 قمامصة و 3 قساوسة جدد بإيبارشية منفلوط

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 12:11 م

اعرف محتويات العدد الجديد من مجلة الكرازة المرقسية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 08:00 ص

تعرف على تاريخ العظة الأسبوعية مع باباوات الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة