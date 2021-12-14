أديرة المهجر.. تعرف على تاريخ دير الأنبا موسى الأسود بالسودان

كتب ـ محمد الأحمدى

يعتبر دير الأنبا أنطونيوس والأنبا موسى من أبرز أديرة المهجر التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، حيث وهبت أرض الديــر للكنيســة مــن حكومــة الســودان لعمــل مقابــر للأقبــاط الأرثوذكــس بالخرطــوم فى نهايــة الســبعينات، بالإضافة أنه تم شــراء أفدنــة أخــرى وتــم ذلك فى أيــام خدمــة الأب الراحل القمــص أباديــر الســريانى فى كنيســة القديــس مارجرجــس بالخرطــوم.

وكان القمــص أباديــر الســريانى أول مــن اقتــرح أن تكــون هــذه الأرض ديــرًا أو بالحــرى أول ديــر بالســودان، ففى عــام 1982م جــاء إلــى الخدمــة بالخرطــوم بحــرى وتبنى فكــرة القمــص أباديــر لإقامــة الأرض كأول ديــر بالســودان علــى اســم القديــس الأنبــا أنطونيــوس أب جميــع الرهبــان.

فــي عــام 1984م تــم صــلاة أول قــداس بــالأرض العــراء، وصــادف هــذا اليــوم ذكــرى استشــهاد القديــس الأنبــا موســى الأســود، وبالتالــى تم تســمية الديــر باســم الأنبــا أنطونيــوس أب جميــع الرهبــان والأنبــا موســى الأســود ، وهــو مــن أصــل ســودانى.

وصف الدير

يتكــون الديــر مــن شــقين أحدهمــا للــزوار وبــه كنيســة رئيســية باســم العــذراء والأنبــا أنطونيــوس والأنبــا موســى الأســود، ومظلــة كبيــرة للــزوار مرفقــة بمنافــع ومكتبــة مبيعــات وكانتيــن صغيــر

والشــق الآخــر خــاص بالرهبان، منفصــل كليًــا، وبــه كنيســة للســيدة العــذراء مريــم والأنبــا بــولا أول الســواح، وعمــارة بهــا دور أرضــى يحتــوى علــى صالــون كبيــر ومكتبــة اســتعارة للآبــاء ومجمــع للآبــاء.

ويحوى الــدور الأول قاللي للرهبــان، والــدور الثانــي يحــوي أيضًــا بعــض القلالى للرهبان وكنيســة للســيدة العــذراء مريــم والمــلاك رافائيل.

وتوجــد قلالى أخــرى انفراديــة أرضيــة ولكنهــا محصــورة فــي منطقــة واحــدة ، كمــا يوجــد أيضًــا مبنــى لعمــل القربــان ، ودور أول فوقــه لعمــل الخبــز للرهبــان والعمــال والضيــوف

كما يوجد بالدير مزرعة للفواكة و الخضروات وزراعة فى محميات

كنائس الدير

١-كنيســة رئيســية باســم العــذراء والأنبــا أنطونيــوس والأنبــا موســى الأســود.

٢-كنيســة للســيدة العــذراء مريــم والأنبــا بــولا أول الســواح.

٣-كنيســة للســيدة العــذراء مريــم والمــلاك رافائيل.