أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه الأعلى للجامعات بتعزيز رعاية النوابغ والمتفوقين

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للجامعات بتعزيز رعاية النوابغ والمتفوقين، وصدور قرارين جمهوريين بتعيين اللواء بحرى أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائدا للقوات البحرية، والفريق أحمد خالد قائدا للقيادة الاستراتيجية، وآخر استعدادات منتخب مصر لمباراة تونس في كأس العرب، وانخفاض بحرارة الجو غدا.

فيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى يوجه المجلس الأعلى للجامعات بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم وتطوير الأنشطة داخل الجامعات.. ويؤكد دعم ربط منظومة البحث العلمى وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة كفر الشيخ، حيث أكد الرئيس دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات، تقديرا لدورها الهام، وإيمانا بأن التعليم الجامعى المتميز والمتطور هو قاطرة التقدم التى تقود الأمم إلى مستقبل أفضل.

الرقمنة هى المستقبل.. الرئيس السيسي خلال زيارته جامعة كفر الشيخ: نحتاج مشاركة شباب كلية الذكاء الاصطناعى ببناء نظم المدن الذكية..والرقمنة مستقبل الدنيا..وللطلبة: لما تخصلوا هتلاقوا فرصة في مصر والمنطقة والعالم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لكورال جامعة حلوان بقيادة الدكتور أحمد عواد، وقال الرئيس السيسي لفريق الكورال خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ: "متمشوش إلا لما اشكركم فعلا .. أنا بحييكم والله وقد ايه اسعدتونا وادتونا امل كبير قوي ..ده إحنا عندنا حاجة عظيمة جدا.. والجامعات مليانة مواهب جميلة ورائعة انا بشكركم شكرا جزيلا".

الرئيس السيسى يصدر قرارين جمهوريين.. تعيين اللواء بحرى أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائدا للقوات البحرية.. والفريق أحمد خالد قائدا للقيادة الاستراتيجية ومشرفا على التصنيع العسكرى بدرجة نائب وزير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين اللواء بحري اركان حرب اشرف ابراهيم عطوة مجاهد قائداً للقوات البحرية.. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين الفريق احمد خالد حسن سعيد قائداً للقيادة الاستراتيجية ومشرفاً علي التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير.

طالبات جامعة كفر الشيخ: فطرنا فول وطعمية مع الرئيس وقال لنا مصر هتنهض بالشباب

قدم اليوم السابع بثا مباشراً مع مجموعة من طالبات جامعة كفر الشيخ الذين حضروا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بجامعة كفر الشيخ اليومـ الثلاثاء.

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

7 أنواع من الإعلانات معفاة من الضريبة بتعديلات قانون القيمة المضافة

حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدد من الإعلانات التي سيتم إعفائها من الضريبة، بعد أن كانت في القانون الحالي تشمل إعفاء كل الخدمات الإعلانية.

نائب وزير المالية فى قمة مصر الاقتصادية: حزمة تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد الأخضر بالسنة المالية الجديدة.. سي أي كبيتال: الاقتصاد المصري سيحقق نموا 7-8%.. رئيس بنك أبو ظبى: استثمارات أجنبية ضخمة ستدخل مصر

كشف أحمد كوجك نائب وزير السياسيات والتطوير المؤسسي، أن مصر تنضم خلال يناير المقبل إلي مؤشر جي بي مورجان، كما تستهدف الدولة زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية وتنميتها سنوياً 0.5% من الناتج المحلي، والعمل على تراجع العجز في الموازنة إلي ما دون 6% خلال الفترة المقبلة

التعليم: حوكمة الدبلومة الأمريكية خلال أسابيع

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك مفاوضات مع جهة الاعتماد للوصول إلى اتفاق يضمن حوكمة الدبلومة الأمريكية فى مصر، موضحة إن الوزارة بعد انسحاب الـ sat بصدد الوصول لاتفاق حاكم مع الـ ACT، خلال أسابيع وخلال هذه الفترة، سيتم العمل على الحوكمة لصالح الطلاب، بما يتلاءم مع متطلبات المنظومة التعليمية المصرية.

غلق طريق الصعيد الحر من المنيا حتى الأوتوستراد لمدة عام بسبب أعمال التطوير

تجرى الإدارة العامة للمرور عملية غلق للطريق الصحراوى بالصعيد فى الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر، لمدة عام كامل، بداية من يوم الجمعة المقبل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

الصحة: إصدار 3 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بـ10 مليارات جنيه خلال 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 2 مليون و914 ألف و106 قرارات علاج على نفقة الدولة، بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر من عام 2021، بإجمالي تكلفة بلغت 10 مليارات و4 ملايين جنيه.

وفاة عبد الرحمن مخلوف المهندس المُخطط لمدينة أبو ظبى عن عمر يناهز 98 عاما

توفي دكتور عبد الرحمن مخلوف، عن عمر يناهز 98 عاما، والمهندس المصرى عبد الرحمن مخلوف هو الذي وضع التصاميم والهياكل التخطيطية لتعمير وتحديث إمارة أبوظبي، وذلك بناءً على تكليف من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك وفقًا لما نشره موقع "العين" الإماراتى.

"القومية للأنفاق" تجرى تعديلا فى مخطط شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى.. إلغاء الخط الخامس للمترو الممتد من مدينة نصر للساحل.. والاكتفاء بتنفيذ 5 خطوط مترو لتعمل مع خطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر.. خرائط

أجرت الهيئة القومية للأنفاق تعديلا على مخطط شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى الموضوع منذ عام 2000 ، ويقترح إقامة 6 خطوط مترو داخل القاهرة الكبرى طولية وعرضية، حيث شمل التعديل إلغاء تنفيذ الخط السادس للمترو الممتد من منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر حتى منطقة الساحل بأطوال 24 كم بسبب عدم تعارضه مع مجموعة الكبارى العلوية التي تم تنفيذها خلال نفس مساره.

الإفتاء: لا يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أهلها "فيديو

" بعد زيارة أهل زوجتى تحصل مشاكل كبيرة جدا، تكاد تصل إلى الطلاق، هل يجوز لى قطع علاقتها بأهلها أو على الأقل عدم الذهاب لهم مرة ثانية؟" سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

حادث الشيخ زايد .. محكمة الجنايات تبدأ محاكمة كريم الهوارى أول يناير

حدد المستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة أول يناير المقبل لبدء محاكمة المتهم كريم الهواري أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في قضية اتهامه بالقتل الخطأ المقترن بالإهمال والرعونة وتعاطى مواد مخدرة أثناء قيادة سيارته بمدينة الشيخ زايد.

أسعار الذهب اليوم فى مصر تتراجع 5جنيهات وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في التعاملات المسائية، بالسوق المصري بقيمة 5 جنيهات، ليهبط الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 785 إلى 780 جنيها وسط هبوط في سعر اونصة الذهب عالمياً إلى مستوي 1768 دولارا.

انخفاض بحرارة الجو غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

الكلام فى التريند على إيه؟.. فاتن موسى تتصدر بعد مهاجمتها مصطفى فهمى: عارف إنه ظلمنى.. فوز المصرى على المقاصة وهزيمة جالاتا سراى بمشاركة مصطفى محمد الأبرز رياضيا.. ورامى صبرى بدائرة الاهتمام عقب رده على ويجز

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى مؤشرا يوميا يرصد أشهر القضايا والموضوعات التى تشغل الرأى العام والشارع المصرى، وتلقى بحثا دائمًا من رواد السوشيال ميديا، سواء فى الفن أو الرياضة أو السياسة، وسننتقل فى جولة "الكلام فى التريندات على إيه النهاردة؟"، اليوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على أبرز القضايا التى شغلت السوشيال ميديا.

فى اليوم الأول.. لم يترشح أحد لانتخابات اتحاد الكرة

انتهى اليوم الأول لفتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة، ولم يتقدم أى مرشح أو قائمة انتخابية بأوراقها لخوض غمار الانتخابات المقبلة.

أفشة يعلن جاهزيته لمواجهة مصر أمام تونس في كأس العرب

أعلن محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، جاهزيته الكاملة لخوض اللقاء القادم أمام تونس، في مباراة الدور نصف النهائي ببطولة كأس العرب المقامة بالدوحة، والتي تجمع المنتخبين في الخامسة مساء غداً الأربعاء.

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ثنائيات تثير الحيرة فى مباراة مصر وتونس.. السولية وساسي فى معركة البقاء للأقوى.. معلول يواجه أكرم فى صراع الجرينتا والمهارة.. المثلوثي في مهمة صعبة ضد فتوح.. والونش والجزيري فى تحدى "ممنوع الاقتراب من المرمى

يدخل المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة تحدياً خاصاً عندما يلتقي بنظيره التونسي في تمام الخامسة مساء الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس العرب المقامة بالدوحة، حيث يبحث كل منتخب عن تأشيرة التأهل للمباراة النهائية من خلال قمة أفريقية من نوع خاص لا تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.