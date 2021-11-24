شباب ورياضة الشرقية تنظم ورشة عمل عن" الكولاج " بمركز شباب الزقازيق بحري

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية بتنظيم ورشة عمل حرفية عن فن (الكولاج) ضمن خطة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة وذلك بمركز شباب الزقازيق بحري وبمشاركة 25 شاب وفتاه من أعضاء مركز الشباب ، ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم تعريف المشاركين بفن الكولاج وهو أحد الفنون التي تعتمد على ترتيب وتكوين الألوان بصورة متناسقة، وتدريبهم علي كيفية استخدام قصاصات الجرائد والأشرطة والورق الملون والصور الفوتوغرافية مع بعضها البعض، ولصقها على قطعة من الورق أو القماش ليتم الحصول في النهاية على لوحة فنية مميزة ، لافتا إلى أن الهدف من تنظيم ورشة العمل هو تنمية روح العمل الجماعي بين مجموعات العمل المشاركة وكذلك صقل وتنمية المهارات اليدوية والفنية من خلال إعادة استخدام الأشياء والأدوات القديمة غير المستغلة.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه، وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.