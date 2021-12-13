وكيل أوقاف الإسكندرية يشدد على إزالة صناديق التبرعات ببرج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

اجتمع الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل مديرية الأوقاف بالاسكندرية ، بالعاملين بالمساجد بإدارة أوقاف برج العرب بحضور الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية و الدكتور حسن عبد الله مدير الإدارة و المفتشين.

وطالب فى الاجتماع عدم وضع الصناديق داخل المساجد والزوايا أو في محيطها أو قبول التبرعات النقدية وتنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص التبرعات العينية، تنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص الاجراءات الاحترازية والتباعد والفتح والغلق وتطهير وتنظيف دورات المياه وصلاة الجنائز.

وأشاد بالجهد الذي يبذله خدام بيوت الله عزوجل من تنظيف وتهيئة وإعداد لاستقبال ضيوف الرحمن وأكد انهم يقومون بعمل عظيم خاصة في هذه المرحلة الحرجه للمحافظة على بيوت الله عزوجل وعلى رواد المساجد.

كما تم المرور على مقر إدارة أوقاف العامرية ثان لمتابعة سير العمل وتم توجيه الشكر للشيخ أحمد عاشور مدير الإدارة و المفتشين والعاملين على الجهد المبذول في ضبط سير العمل الدعوي والإداري.