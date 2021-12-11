5 ضوابط لأوقاف الإسكندرية لمنع المخالفات داخل المساجد.. تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت مديرية الأوقاف بالإسكندرية ، وضع ضوابط خاصة بالعمل وتنظيم عمل الائمة داخل المساجد، لمنع المخالفات، وتنفيذ قرارات وزارة الأوقاف.

1- عدم وضع الصناديق داخل المساجد والزوايا أو في محيطها أو جمع التبرعات النقدية، وتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن التبرعات العينية.

2- تنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص الاجراءات الاحترازية والتباعد والفتح والغلق وتطهير وتنظيف دورات المياه وصلاة الجنائز.

3- مراجعة توزيع الأئمة والعمال داخل المساجد والزوايا بصورة عادلة تحقق أعلى درجات صالح العمل.

4- متابعة خطبة الجمعة ورصد أي مخالفة تخص الموضوع أو الوقت المحدد مع عدم تمكين أي شخص غير مرخص له من صعود المنبر.

5- مراجعة دفاتر الحضور الخاصة بالمساجد مع تنظيم الراحات، والمناوبات وترقيم الدفتر وختمه على كل صفحاته والتنبيه بعدم الكشط أو وضع المزيل.