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5 ضوابط لأوقاف الإسكندرية لمنع المخالفات داخل المساجد.. تعرف عليها

السبت، 11 ديسمبر 2021 01:00 ص
5 ضوابط لأوقاف الإسكندرية لمنع المخالفات داخل المساجد.. تعرف عليها الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت مديرية الأوقاف بالإسكندرية ، وضع ضوابط خاصة بالعمل وتنظيم عمل الائمة داخل المساجد، لمنع المخالفات، وتنفيذ قرارات وزارة الأوقاف.
 
1- عدم وضع الصناديق داخل المساجد والزوايا أو في محيطها أو جمع التبرعات النقدية، وتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن التبرعات العينية.
 
2- تنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص الاجراءات الاحترازية والتباعد والفتح والغلق وتطهير وتنظيف دورات المياه وصلاة الجنائز. 
 
3- مراجعة توزيع الأئمة والعمال داخل المساجد والزوايا بصورة عادلة تحقق أعلى درجات صالح العمل. 
 
4- متابعة خطبة الجمعة ورصد أي مخالفة تخص الموضوع أو الوقت المحدد مع عدم تمكين أي شخص غير مرخص له من صعود المنبر. 
 
5- مراجعة دفاتر الحضور الخاصة بالمساجد مع تنظيم الراحات، والمناوبات وترقيم الدفتر وختمه على كل صفحاته والتنبيه بعدم الكشط أو وضع المزيل.
 
وكانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، افتتحت ،اليوم، الجمعة، مسجد جبر التابع لإدارة وسط بالجهود الذاتية، والذي تم فرشه بمعرفة وزارة الأوقاف، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف.
 
وأشاد وكيل أوقاف الإسكندرية بالحقبة التاريخية التي تشهدها مصر والطفرة العظيمة في بناء المساجد وتعميرها مؤكدا ان هذا يدل على حرص الدولة على نشر الدين الوسطي ومحاربة التطرف كما وجه فضيلته الشكر لكل من ساهم في هذا المسجد متمنيا للجميع الخير والقبول.

 


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