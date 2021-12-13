وسط البلد تعود لأبهى عصورها.. لايف من مشروع ترميم القاهرة الخديوية

كتب ـ سيد الخلفاوى

رصد " اليوم السابع" أعمال التطوير الجارية بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، والتى تضم عقارات القاهرة الخديوية التى مر على إنشائها 150 عاما، فى عهد الخديوى، وتضم العاصمة 500 عقار بوسط البلد، ذات طراز معمارى متميز تعد كمتحف مفتوح، وتهتم الدولة بها للحفاظ عليها، وترميمها وصيانتها من وقت لآخر، لما لها من أهمية كبيرة ما يجعلها كنوزا معمارية تفتخر بها العاصمة، ويطلق عليها القاهرة الخديوية.

وظهرت العقارات التى انتهت الأجهزة المعنية من ترميمها، بشكل جمالى أعاد للأذهان شكلها منذ 150 عاما، وذلك بعد توحيد واجهات المحال التجارية وإزالة البروز والتعديات على الطريق والأرصفة، وهو ما ظهر جليا بميدان طلعت حرب بعد اكتمال ترميم كل واجهات العقارات المطلعة عليه، كما شهد شارع قصر النيل أعمال تطوير موسعة لتشمل كافة العقارات حتى ميدان الأوبرا، ويجرى ترميم العقارات على غرار ما تم تنفيذه بميدان التحرير، لتظهر العقارات تحف فنية رائعة.

وتشهد منطقة وسط البلد أعمال ترميم موسعة، ولكن هذه المرة يستهدف مشروع الترميم إلى إعادة المنطقة إلى سابق عهدها، فى زمن الخديوي، حيث يتم ترميم كافة العقارات التراثية، بالإضافة إلى إزالة بروز المحال وتعدياتها على الأرصفة وتوحيد واجهات المحال ليعود شكلها لزمن إنشاء العقارات فى عهد الخديوي.