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وزارة الصحة تعلن بدء تصنيع اللقاحين المصريين لكورونا من 6 إلى 8 أشهر

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 10:14 م
وزارة الصحة تعلن بدء تصنيع اللقاحين المصريين لكورونا من 6 إلى 8 أشهر الدكتور حسام عبد الغفار
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى بوزارة الصحة، أن مصر بها أكثر من جهة بحثية تعمل منذ ظهور فيروس كورونا على إنتاج لقاح مصرى بأيد مصرية وجهات تصنيع مصرية، مشيرا إلى أن واحد من هذه الجهات المركز المصرى للبحوث وحصل على موافقة لإجراء التجارب الإكلينيكية منذ أقل من شهر.

 

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك جهة بحثية أخرى من جهات تابعة لوزارة الزراعة ومركز الطب التجددى بالقوات المسلحة نجحوا فى إجراء التجارب ما قبل الإكلينيكية على الحيوانات على لقاح مصرى يتم استخدامه.

 

وتابع: "الآن انتهينا إلى أننا قدمنا الملف إلى هيئة الدواء وخلال حوالى أسبوع يتم النظر فى الملف عشان يبدأ العمل"، مؤكدا أن المؤشرات الأولية فى اللقاحين إيجابية والأمان والفاعلية جيدة ولدينا أمل خلال فترة تصل من 6 إلى 8 شهور يتم البدء فى تصنيع اللقاحين المصريين".

 


كورونا

لقاح كورونا

الصحه

أللقاح المصرى

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