نصائح صحية لفصل الشتاء.. 4 أطعمة يومية للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا

كتبت - ميرفت رشاد

يجلب الشتاء العديد من الأمراض الموسمية، بما في ذلك السعال والبرد والحمى، هذا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يواجهون غضب الأنفلونزا الموسمية، والتي تصل غالبًا دون أي إشعار مسبق، ينصح الخبراء الجميع بالاستعداد جيدًا للتعامل معها بحكمة، ومن أولى الخطوات نحوه تقوية المناعة بشكل طبيعي، و يعتبر أسلوب الحياة الصحي مع النظام الغذائي المغذي والمتوازن أسهل طريقة لتسريع العملية، يجب تضمين 4أطعمة في نظامك الغذائي المعزز للمناعة لمحاربة البرد، وفقا لما نشره موقع "food-ndtv".

أطعمة للوقاية من الإنفلونزا

البرتقال

يصاحب الشتاء الفواكه الموسمية بوفرة، فالبرتقال هو أحد أكثر الفواكه شهرة في المجموعة، غني بفيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تساعدنا على تقوية المناعة وتغذينا من الداخل.

الثوم

إلى جانب إضافة النكهات والرائحة إلى وجبتنا، يصنع الثوم أيضًا مكونًا شهيرًا وغنيًا بالمغذيات لإضافته إلى نظامنا الغذائي اليومي، يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات والتي قد تساعد في مكافحة العدوى والعديد من المشكلات الصحية الموسمية.

الكركم

الكركم غني بالكركمين الذي ينبض بالحيوية، يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة وخصائص مطهرة ومضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات تساعدك على التغذية من الداخل وتساعد على صحة الأمعاء وتقوية المناعة .

العسل

يقترح العديد من الخبراء أن العسل قد يساعد في توفير راحة فورية إذا كنت تعاني من السعال الشديد والبرد، قم بإقران العسل مع بعض مستخلص الزنجبيل لتجربة تأثير مهدئ فوري.