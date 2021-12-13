ندوة للبيئة تطالب أهالى المنوفية بالحد من استخدام الأكياس حفظ الأطعمة

قامت إدارة الإعلام والتوعية البيئية بالفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بطنطا بناء على بروتوكول التعاون مع بيوت الثقافة بمحافظة المنوفية لرفع الوعى البيئى لدى العاملين اليوم الأثنين بعقد ندوة توعية بيئية بعنوان (الغذاء الصحى الآمن) بمقر بيت ثقافة قويسنا.

وتناولت الندوة تعريف البيئة ومصادر تلوث البيئة وكذلك الأخلاق البيئية الصحيحة، وأهمية الغذاء المتوازن وكيفية تأثيره على الذاكرة والتركيز وتم التأكيد على أهمية ممارسة الرياضة وشرب الماء خلال اليوم، كما تم الإشارة إلى أهمية الغذاء المتوازن وتطبيق الهرم الغذائى للحصول على غذاء صحى مع توضيح أهمية الغذاء الصحى وتقديم أمثله عمليه لأغذية ومشروبات تقوى الذاكرة وتنشط الذهن والمشروبات والأطعمة التى يجب تجنبها لسلامة الذاكرة.

ومن جانبه قال محمد وحيد الخولى منسق النشاط بإدارة الإعلام والتوعية البيئية بالفرع، انه تم التنبيه على عدم تناول الوجبات الجاهزة والأطعمة التى تحتوى على دهون مشبعة أو ألوان صناعية وضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة العامة للوقاية من الأمراض وكذلك الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية فى حفظ الأطعمة وذلك للحفاظ على صحة العامة.