ندوات توعوية بمدن وقرى الفيوم بحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

الفيوم رباب الجالى

أعلنت محافظة الفيوم، عن قيام وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة برئاسة رانيا حسن، بالتعاون مع وحدات تكافؤ الفرص الفرعية بالوحدات المحلية، بتنظيم ندوات توعوية بعددٍ من مراكز وقرى المحافظة، للتوعية بأشكال ومخاطر العنف ضد المرأة وكيفية مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها، استفاد منها نحو 400 شخص.

وذلك ضمن حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "معا ضد العنف"، وذلك تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التونى معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن الندوات التوعوية التى تم تنظيمها ضمن حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، شملت 8 ندوات تم تنظيمها بالوحدات المحلية لقرى فانوس ودار السلام والمظاطلى وكفر محفوظ بمركز طامية، وقرية بيهمو والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، والوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز اطسا، والوحدة المحلية لقرية أبوكساة بمركز أبشواي.

وكشف معاون المحافظ، أن الندوات تناولت التوعية بحقوق المرأة والدور الهام الذى تقوم به باعتبارها نصف المجتمع، وكذا التوعية بالقضاء على التحرش وزواج القاصرات وكيفية التعامل مع حالات العنف بهدف رفع الوعى وخلق رأى عام لمناهضة كافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة.

وأضاف، أن الندوات تناولت أيضاً التعريف بمعنى العنف وآثاره النفسية على المجتمع وكيفية التغلب عليه من خلال الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمناهضة العنف ومواجهته، عن طريق المبادرات المجتمعية التى توضح للفرد ما عليه من واجبات قبل أن يبحث عن حقوقه، وبذلك يسلم المجتمع من العنف.