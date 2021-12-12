تعرف على نتائج منافسات بطولة الشطرنج بدورة الشهيد الرفاعى بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهدت جامعة المنوفية تنظيم بطولة الشطرنج الخاطف، التى أقيمت بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى التاسعة والأربعين، للجامعات والمعاهد المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور محمد صبحى حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضى للجامعات .

وتحت رئاسة الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات وإشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وتنفيذ النشاط الرياضى والاجتماعى بالجامعة .

وتواجد فى البطولة 23 جامعة، حيث بلغ إجمالى عدد المشاركين 44 طالبة و24 طالب.

وأسفرت النتائج عن ما يلى

نتيجة الطالبات:

نتيجة الفرق بنات:

المركز الأول جامعة الإسكندرية.

المركز الثانى جامعة أسيوط.

المركز الثالث جامعة عين شمس

نتيجة الفردى بنات:

المركز الأول الطالبة سارة عادل جامعة الإسكندرية.

المركز الثالث الطالبة مارى وجيه جامعة أسيوط.

المركز الثانى الطالبة رباب جمال الدين جامعة الإسكندرية.

نتيجة الفرق بنين:

المركز الأول جامعة الإسكندرية

المراكز الثانى جامعة عين شمس

المركز الثالث جامعة المنوفية

نتيجة الفردى بنين:

المركز الأول الطالب أدهم فوزى جامعة الاسكندرية

المركز الثانى الطالب مارك ياسر جامعة عين شمس

المركز الثالث الطالب محمد رزق جامعة المنوفية