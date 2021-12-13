مطار مرسى علم يستقبل اليوم 4 رحلات طيران من دولة أوكرانيا وأخرى داخلية

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الإثنين، 4 رحلات طيران دولية تقل على متنها قرابة 500 سائح من الجنسية الأوكرانية ضمن 68 رحلة طيران تصل للمطار خلال الأسبوع الجارى.

وكشفت جداول رحلات الوصول اليوم ، أن من بين وصول اليوم رحلة واحدة داخلية و4 رحلات دولية جميعهم من دولة اوكرانيا، رحلتين من مطار العاصمة الاوكرانية كييف واحدة من مطار اباروجيا، وأخرى من مطار لفيف الأوكراني.

وأكدت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وبداية من أول أمس السبت وصول 68 رحلة طيران أسبوعية، بينها 9 رحلات أوروبية، و3 رحلات داخلية.

وكشفت جداول الطيران خلال الأسبوع، أن من بين رحلات الوصول رحلتين من هولندا و4 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من التشيك، و13 رحلة بولندي، و24 أوكرانيا، و2 سويسرا.

كذلك تصل خلال الاسبوع الجارى 3 رحلات داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من بيلا روسيا، حيث تشهد الفنادق السياحية بمرسى علم حالة من الانتعاشه السياحية.