اليوم السابع
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مصرع شخصين و إصابة 12 فى حادث تصادم بالشرقية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 10:28 م
مصرع شخصين و إصابة 12 فى حادث تصادم بالشرقية جثة -أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى شخصين مصرعهما فيما أصيب 12آخرين  بمحافظة الشرقية  بسحجات وكدمات بالجسم، إثر تصادم سيارة نقل بميكروباص طريق" بلبيس_ القاهرة" أمام بنزينة التعاون، وتم نقل الجثين والمصابين  إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.
 
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من  مأمور قسم شرطة بلبيس،يفيد استقبال مستشفي بلبيس  المركزى جثتين و 12 مصاب بسحجات وكدمات بالجسم وبينهم حالة حرجة،وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل الفريق الطبى بمستشفي بلبيس،بإشراف الدكتورة سها صقر،نائب مدير المستشفي. 
 
وتبين من التحريات حدوث  حالة وفاة واصابة 12 شخص ،أثر تصادم سيارة نقل بميكروباص طريق بلبيس_القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس  وتقديم الإسعافات الأولية لهم.
 
 

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