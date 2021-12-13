محافظ شمال سيناء يعلن ضخ خدمات جديدة لصالح قرى الشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ضخ خدمات جديدة لصالح قرى الشيخ زويد وتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين، فى شتى القطاعات، وخاصة قطاعى المياه والكهرباء، بعد عودة الأهالى إلى قرى الشيخ زويد، عقب تطهيرها من الإرهاب.

وأشاد المحافظ خلال جولة تفقدية بقرى الظهير، أبو العراج، العكور، وأبو رفاعى، وتجمعات الهبيدى ابو فرج والاقرع، بدور الدولة فى تطهير هذه القرى.

وقال المحافظ، "فى بيان صحفى"، عقب جولته، انه سيتم إعادة حصر الأراضى الزراعية بالكامل مرة أخرى عن طريق لجنة حصر، باستخدام الأجهزة الحديثة، حيث بدأت لجنة الحصر عملها منذ اسبوعين فى قرية الشلاق، ثم سيتم حصر باقى القرى تباعا، مؤكدا معاينة المنازل التى أضيرت فى مختلف القرى، لافتا إلى انه لن يضار أى مواطن من المواطنين.

وأضاف المحافظ، انه تم زيادة قيمة التعويضات بنسبة 50 ٪، بدلا من 25‎%‎ على قيمة التعويضات المقدرة، ووجه المحافظ بتزويد قرى الشيخ زويد بعدد 10 محولات كهرباء، من بينها 6 محولات من شركة الكهرباء، و4 محولات من جهاز التعمير، وتوفير اسلاك معزولة هوائية.

وأعلن المحافظ عن انشاء 25 منزل بدوى فى قرية الظهير، وإنشاء هرابتين لتخزين المياه، بجانب إنشاء 6خزانات أرضية، ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمدارس فى مختلف القرى.

كما أعلن المحافظ عن توفير 4 سيارات من المحافظة لنقل الأثاث الخاص بالمواطنين المنقولين إلى المحافظات الأخرى، أو قيام المحافظة بتحمل مصروفات نقل الأثاث، موجها الدعوة للمواطنين بالعودة مرة اخرى إلى الشيخ زويد، بعد استقرار الأمور.

وقال المحافظ، أن مدينة الشيخ زويد ستشهد عدد من المشروعات التنموية الكبرى، خلال الفترة المقبلة، فى شتى القطاعات، وعلى رأسها قطاعى الطرق والإسكان.

بدورهم وجه الأهالى الشكر إلى محافظ شمال سيناء، على زيارته لقرى وتجمعات الشيخ زويد، بجانب توجيه الشكر للقوات المسلحة على الجهود المبذولة فى عودة الاهالى واستقرار الأمور الأمنية بالشيخ زويد.

وحضر الجولة التفقدية طارق عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، إيهاب بكير، سكرتير مدينة الشيخ زويد، ومديرى مديريات الصحة، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، التموين، التضامن الاجتماعى، ورئيس قطاع الكهرباء، ورئيس منطقة تعمير شمال سيناء.































