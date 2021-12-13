محافظ بورسعيد يعلن استمرار رصف شارع عرابى بحى الشرق.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، عن تواصل أعمال الخطة الموسعة لتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء مدينة بورسعيد فى إطار الخطة الشاملة لتطوير الطرق لإحداث السيولة المرورية والتيسير على المواطنين، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، على استمرار العمل فى رصف شارع عرابى بداية من شارع صلاح سالم حتى شارع عبد الهادى الغزالى بحى الشرق، بالطبقة النهائية "السطحية" لشارع عرابى، وذلك بعد إنهاء أعمال بارك يمين وشمال الشارع من الانترلوك لاستيعاب عدد السيارات بالمنطقة وإنهاء إنشاء شبكة من بالوعات الأمطار لاستيعاب مياه الأمطار وصيانة أعمدة الإضاءة العامة، بالتنسيق بين حى الشرق ومديرية النقل والطرق، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف الشارع، وزيادة معدلات الإضاءة وتجميل الشارع، مؤكدا على أهمية تطوير منظومة الطرق بما يحقق مظهر حضارى يليق بمدينة بورسعيد.



جانب من الرصف