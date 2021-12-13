محافظ بورسعيد يعلن استمرار إنشاء الطريق الرابط بين محور30 يونيو وشادر عزام

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، واصلت أعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية.

ولفت محافظ بورسعيد إلى استمرار العمل فى إنشاء الطريق الرابط بين كوبرى شادر عزام ومحور 30 يونيو بجنوب بورسعيد، بطول 3 كيلو ونصف وجارى أعمال التدبيش بالطريق من منزل محور 30 يونيو بطول نصف كيلو 500 متر، للوصول لشارد عزام بطريق طوله 3 كيلو الذى تم إنهاء طبقه الأساس به استعدادا لأعمال الأسفلت بحرى ترعة السلام ببحر البقر، وذلك بعد عمل البربخ بالتنسيق مع هندسة الصرف والرى وحى الجنوب والأعمال تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، لتسهيل الحركة إلى قرى الجنوب، و التيسير على المواطنين.

وأكد المحافظ أن خطة تطوير الطرق بحى الجنوب تشمل عددا من المناطق وأهمها رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والطريق المؤدية لقرى الجنوب، ومحور شادر عزام، والحوض السمكي، وذلك فى إطار الطفرة التى يشهدها حى الجنوب فى الخدمات المقدمة للمواطنين.



الأعمال بالطريق