محافظ بورسعيد: تسليم 75 مواطنا سيارات جديدة ضمن مبادرة الإحلال الرئاسية

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم، عن تخريد 75 سيارة وتسليم أصحابها سيارات جديدة ضمن مبادرة الرئيس لإحلال السيارات التى مر عليها أكثر من عشرين عاما.

وأوضح " المحافظ " أن مبادرة الرئيس لتحويل السيارات المتقادمة التى مر عليها أكثر من عشرين عاما لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين ، تأتى فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، والتى تتماشى مع الأعمال التنموية على كافة الأصعدة ، مؤكدا بأن هناك صالة لتخريد السيارات بحى المناخ ، والمخصصة لكافة السيارات التى مر عليها اكثر من عشرين عاما.