اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: تسليم 75 مواطنا سيارات جديدة ضمن مبادرة الإحلال الرئاسية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 08:48 م
محافظ بورسعيد: تسليم 75 مواطنا سيارات جديدة ضمن مبادرة الإحلال الرئاسية محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم، عن تخريد 75 سيارة وتسليم أصحابها سيارات جديدة ضمن مبادرة الرئيس لإحلال السيارات التى مر عليها أكثر من عشرين عاما. 
 
وأوضح " المحافظ " أن مبادرة الرئيس لتحويل السيارات المتقادمة التى مر عليها أكثر من عشرين عاما لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين ، تأتى فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، والتى تتماشى مع الأعمال التنموية على كافة الأصعدة ، مؤكدا بأن هناك صالة لتخريد السيارات بحى المناخ ، والمخصصة لكافة السيارات التى مر عليها اكثر من عشرين عاما.
 
 
 
 
 

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