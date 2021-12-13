محافظ المنيا يوجه بتشكيل لجنة لفحص موقف الأراضى بالمنطقة الصناعية

المنيا -حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الاثنين، المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، لمعاينة عدد من أراضى أملاك الدولة، وللتأكد من موقفها القانونى ومدى تقديم المواطنين لطلبات تقنين أوضاع تلك الأراضى المجاورة للمنطقة الصناعية، حيث شدد المحافظ على انه لا تهاون فى حق الدولة، وأنه سيتم تنفيذ الإزالة الفورية، فى حالة ثبوت عدم التقدم بطلبات لتقنين تلك الأراضي، جاء ذلك بحضور المهندس عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة، ومسؤولى أملاك الوحدة المحلية.

وجه المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد، لحصر تلك الأراضى والتأكد من مدى تقديم طلبات تقنين من المواطنين ، موجها بتنفيذ الإزالة الفورية حيال المواطنين المتعدين على أملاك الدولة.

قال المحافظ، إنه يجرى تنظيم حملات لإزالة كافة التعديات ، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وناشد محافظ المنيا، المواطنين بسرعة التقديم لتقنين وضع الأراضى الحاصلين عليها طبقا لإحكام القانون، وتجنيا لتنفيذ الازالة الفورية لكافة المخالفات والتعديات، مؤكداً على ان المحافظة مستمرة فى تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها.