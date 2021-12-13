محافظ القاهرة: التوسع العمرانى بالعاصمة فرصة لتستفيد منها المدن الأفريقية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن القاهرة تشكل فرصة للتعرف على ما يمكن أن تستفيد منه باقى الشقيقات فى المدن الأفريقية، حيث إن القاهرة بحجم سكانها الكبير وبتوسعها العمرانى تقدم فرصة فريدة للتعرف على الاسلوب الأمثل لمواجهة التحديات التى تواجه المدن الأفريقية سواء كانت تنموية أو اجتماعية أو صحية أو ثقافية أو مناخية.

جاء ذلك خلال كلمة محافظ القاهرة والتى القاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والعشرين للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بالمقامة بالرباط.

وأكد محافظ القاهرة أن القاهرة كان لها شرف استضافة الدورة السابقة الخامسة والعشرين للمنظمة حيث تم توقيع اتفاقية مقر إقليم الشمال بحضور رئيس الوزراء، وهى الفاعلية التى تؤكد على علاقات العمل المشترك الذى يسعى لرفعة شأن المنظمة والقارة الافريقية على كافة الأصعدة، مؤكدًا أن القاهرة تبذل جهداً لتحقيق أهداف استضافة قمة منظمة المدن والحكومات الافريقية Africities فى دورتها التالية للدورة المقررة فى مدينة كيسومو الكينية مشيرًا إلى أنه سيتم السعى خلال الدورة المقترح لها 2025 أن تكون إضافة لأعمال وانجازات منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بقيادة للسكرتير العام جان بيير أيلونج امباسى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللقاءات التى تمت على هامش مؤتمر احتفالية المدن العالمى بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للهابيتات كان فرصة لتقديم صورة ناصعة لقاراتنا الافريقية من خلال جلسات المؤتمر والتى تدارست تحدى المناخ مما أسهم فى الوصول إلى توصيات تراعى مصالح قارتنا وتعكس قدرة منظمتنا ومن خلال إبراز إرادة المدن الافريقية على تحقيق التغيير وتقديم الرؤى مؤكدًا أن التحديات التى تواجهها مدننا لن يتم مواجهتها فردياً خاصة وانها كلها تحديات عابرة للحدود كتحدى الجائحة التى نعانى منها جميعا أو تحدى التنمية الاقتصادية الذى يحتاج لتضافر الجهود.

ووجه محافظ القاهرة الشكر فى كلمته للسكرتير العام جان بيير وسكرتارية منظمه الموقرة لثقتهم فى استضافة مصر المجلس الاول لمدن شمال افريقيا بالأقصر وهو الاجتماع الذى تم فى إطار من الصداقة والأخوة والحرص المشترك على رفعة شأن منظمتنا وتحقيق آمالها وطموحاتها والتمهيد لمشاركة فاعلة من مدن شمال افريقيا فى قمة المدن الأفريقية فى 2022Africities فى مايو القادم فى كيسومو- كينيا.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يوما بعد يوم تؤكد منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية جدارتها فى التعامل مع تحدى التنمية الاقتصادية وكذلك ما يتعلق بتحدى المناخ مشيرًا إلى أن الزيارة الهامة للسيد جان بيير والوفد المرافق له لمدينه جلاسكو والمشاركة فى 26Cop تمهد الطريق لمشاركه اخرى فاعلة فى قمة المناخ الدولية 27Cop التى ستستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال الشهور القادمة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة العمل من أجل أن يكون للمنظمة حضورا واسعاً فى هذا المؤتمر كما كان الحال فى جلاسكو تمهيداً للتأكيد على أن تحدى المناخ وهو التحدى القادم الذى يجب أن تلتفت اليه المدن الافريقية.

ووعد محافظ القاهرة بإتاحة كل الفرص لمكتب الشمال نارو وتقديم كل الامكانيات حسب اتفاقية المقر لتمكينه من ممارسة عمله وليصبح منارة أفريقية لتحقيق الأهداف والطموحات وتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والشراكات الكفيلة بتعزيز قدرة المنظمة ومقر إقليم الشمال فى المرحلة القادمة.

كما أكد محافظ القاهرة فى كلمته على أنه خلال المرحلة القادمة وتمهيدًا لاستضافة لـ 25Africities ستعمل محافظة القاهرة على أتاحه كل الخبرات التى تملكها مع دعوتهم للنظر فى إمكانية عقد اتفاقيات توأمة حيث أن مواجهة التحديات التى تواجهها المدن الأفريقية تحتاج إلى تبادل الخبرات.

وأكد محافظ القاهرة أنه لدينا نماذج ناجحة يمكن تبادلها سواء على المستوى الثنائى من خلال اتفاقيات توأمة أو من خلال الدعوة لمؤتمرات نوعية يتم التنسيق بشأنها مع السيد جان بيير امباسى منها ايضا موضوعات تتعلق بالتدريب حيث تم خلال اجتماعات مجلس المدن الأفريقية فى الاقصر التوقيع على اتفاقيه التدريب بين جهات التدريب التابعة للمنظمة ومركز التنمية المحلية فى سقارة وهو ما سيتيح آفاق للتدريب خاصة فى إطار ما تم الاتفاق عليه فى المذكرة المشتركة التى تم توقيعها مع التركيز على الآفاق المستقبلية على رأسها تحدى الرقمنة وسد الفجوة الرقمية وتحدى المناخ والتنمية الاقتصادية وغيرها من التحديات.

كما أكد محافظ القاهرة على حرص محافظة القاهرة على تقديم كل ما من شأنه دعم جهود المنظمة مثمنًا الدعم الموجه لاختيار القاهرة عضواً فى المجلس التنفيذى ضمن الترشيحات والانتخابات التى سيتم عقدها فى كيسومو مشيرًا إلى حرصه الكامل على وضع امكانيات محافظة القاهرة لخدمة انعقاد ناجح لهذه الدورة الهامة لـ 2022Africities فى مدينه كيسومو الكينية.

شارك فى المؤتمر كريستين ندوتوم –رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية والسيد جان بيير امباسى –سكرتير عام المنظمة والسيدة ماكورة كوليبالى –رئيسة شبكة النساء المحلية المنتخبة الافريقية-ريفيلا.