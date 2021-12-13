محافظ الإسكندرية يشدد على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا للنوات

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحى باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والنوات القادمة وإعادة تطهير المصبات والشنايش وتأمين كابلات وغرف الكهرباء حفاظا على سلامة المواطنين.

وفى هذا الصدد أشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي أنه تم انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة ، وأكد على استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

وأضاف نافع أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء بـ48 ساعة.

وواصل حى العجمى برئاسة الاستاذ السيد موسى متابعة أعمال إعادة تطهير الشنايش بشارع 480 و شارع 503 الدخيلة بحرى ورفع نواتج الشنايش بشارع الوزيري بالدخيلة الجبل ، شارع اسكندرية مطروح البهنساء أمام مساكن السواحل الجديدة، وكذا تطهير خط الصرف الصحي شارع فراشة حامد ، وشارع الشجرة الدخيلة قبلى فضلا عن إعادة تطهير مطابق شارع عيد الطلخاوي .

وقام حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ بمتابعة قيام شركة الصرف الصحي بتطهير الشنايش أمام نقطة الأنفوشي وأمام مركز شباب الأنفوشي، وذلك باستخدام السيارة المدمجة ومعدات شركة الصرف الصحي.

وواصل حى العامرية ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت متابعة تطهير مطابق منطقة الكينج ، قرية عرابى ، شارع السفن، طريق الكافورى، قريه اليمن بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى.

وتواصل جميع الأحياء رفع درجات الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتفعيل عمل غرف الأزمات، إلى جانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية الأخرى، والتأكد بصفة دائمة من قيام شركة الصرف الصحي بتطهير مخرات السيول، ومصارف الأمطار، والاطمئنان علي توافر المعدات اللازمة للتعامل مع تراكم الأمطار.

كما تواصل إدارات الكهرباء في الأحياء بالتنسيق مع شركة الكهرباء تأمين أبواب اللوحات بنطاق الحى والمرور على أعمدة الإنارة، وتركيب أبواب بدلا من المفقودة وتأمين وعزل الكابلات وكذلك أعمدة الإنارة بشارع خالد بن الوليد وشارع النخيل المتفرعين من شارع الحنفية بالبيطاش وتركيب أبواب وعزل الكابلات.