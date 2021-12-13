محافظ أسيوط: رفع الإشغالات من الشوارع وإزالة اللافتات المخالفة بحى شرق

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات رفع الاشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق لتيسير الحركة المرورية بالشوارع والميادين والقضاء على الزحام الناتج عن هذه المخالفات وإشغالات الباعة الجائلين وتعدى المحال التجارية والكافتيريات على نهر الطريق، مشددًا على تكثيف تلك الحملات دوريًا للحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضارى للمحافظة والحفاظ على حق المواطن فى الطريق.

كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ حملات دورية بالتنسيق مع شرطة المرافق للحد من ظاهرة انتشار الاشغالات بالشوارع والميادين وفرض القانون لتحقيق الانضباط ورفع كافة الحواجز الموضوعة على جانبى الشوارع والباعة الجائلين والفروشات المخالفة وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية فضلا عن إزالة كافة اللافتات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات وإلزام المخالفين بإتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية بحى شرق بحملة لرفع الاشغالات من الشوارع حفاظًا على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط وإزالة المخالفات والحواجز الموضوعة بنهر الطريق والباعة الجائلين واللافتات المخالفة.

وأوضح أيمن محروس رئيس حى شرق إنه تم تنفيذ حملة إشغالات استهدفت منطقة الوليدية ومساكن المشتل وشارع الساحة بمشاركة قسم الاشغالات وتم التنبيه على المحال التجارية وإنذارهم بالالتزام بحدود محلاتهم ورفع إشغالات الباعة الجائلين والمتعدين على حرم الطريق فضلا عن إزالة اللافتات المخالفة للضوابط والقوانين المنظمة لذلك وتطبيق القانون، لافتًا إلى استمرار الحملات تنفيذا لتويجهات محافظ أسيوط بمنع انتشار الاشغالات نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور لتحقيق الانضباط والحفاظ على حرم الطريق.

كما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن حملات تمهيد وتسوية الطرق والشوارع الرئيسية مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقاً للامكانات المتاحة موجها بتكثيف الحملات بصفة يومية مع تنظيم العمل على مدار اليوم دون تقاعس أو تهاون لافتا إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين واظهار الشكل الجمالى والعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

كان محافظ أسيوط قد شدد على رؤساء المراكز والاحياء بتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم ودعم الحياة الكريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي وتكثيف حملات تسوية وتمهيد ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية فضلًا عن إزالة أي تراكمات بالشوارع وكشط المطبات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين سواء من سائقي السيارات أو المشاة ليشعر المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له وتحقيق رضائهم.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز بتنفيذ عدة حملات بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط لرفع كفاءة بعض الشوارع بنطاق الوحدة المحلية لقرية جرف سرحان حيث تم تسوية وتمهيد العديد من الشوارع العمومية والطريق المؤدي لمدرسة زكي عبدالمالك وذلك بمشاركة عبدالتواب أحمد رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان وجمال عبد الغني مسئول المخلفات الصلبة ومسئولي المتابعة والنظافة والتنمية بالمركز وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكة لجرف سرحان وذلك في إطار تسهيل حركة المواطنين والسيارات وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم.



تسوية وتمهيد العديد من شوارع جرف سرحان بديروط



حملة بحي شرق لرفع الاشغالات وإزالة اللافتات المخالفة