محافظ أسوان يستجيب لشكوى أهالى السيل الريفى من طفح مياه الصرف

أسوان – عبد الله صلاح

نجحت جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى إنهاء مشكلة طفح مياه الصرف ودخولها لعدد من المنازل بمنطقة السيل الريفى بعد الاستجابة الفورية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لشكاوى أهالى المنطقة.

وأعطى تعليماته للعميد مهندس يحيى أبوزيد رئيس مجلس إدارة فرع الشركة بأسوان الذى قام بالتفقد الميدانى يرافقه قيادات الشركة والمحليات والأطقم الفنية المدعمة بالمعدات اللازمة، فيما وجه قيادات وأهالى المنطقة الشكر لمحافظ أسوان على التدخل السريع لحل المشكلة ورفع المعاناة عنهم والعمل على إنقاذ منازلهم من الغرق وممتلكاتهم الخاصة من التلف.

ومن جانبه أوضح يحيى أبوزيد بأنه تم الاجتماع مع أهالى المنطقة والتعامل فنيًا مع أسباب المشكلة حيث تم تنفيذ أعمال التطهير لخط الصرف الصحى الرئيسى بقطر 500 مللى وبطول ٢كم، كما سيتم إصلاح كسور فى 4 خطوط فرعية أخرى.

وأشار إلى لإنهاء المشكلة بشكل جذرى سيتم إلغاء ورفع عدد من خطوط مياه الشرب القديمة والمتهالكة والتى توجد بها تسريبات مياه، بجانب إحلال وتجديد شبكات الانحدار للصرف الصحى بمناطق السيل الجديد والسيل الريفى والشعبية بأطوال 1.5 كم وبأقطار 630 مللى و800 مللى و1200 مللى، بالإضافة إلى إنشاء محطة رفع صرف صحى بطاقة 20 ألف م٣ /يوميًا وربطها بمحطات كيما للمعالجة بخط طرد 800 مللى وبطول 4 كم.