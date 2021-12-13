محافظة الجيزة تزيل قاعة مخالفة تحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم

أزالت محافظة الجيزة من خلال حى جنوب حملات إزالة قاعة كاملة تابعة لمطعم (كازينو الحمام) تحجب رؤية النيل ومخالفة لشروط التراخيص الممنوحة وذلك بمتابعه ميدانية من طه عبد الصادق رئيس حى جنوب.

كما أزالت أجهزة محافظة الجيزة عدد من المبانى، التى تحجب الرؤية عن نهر النيل، حيث تم ازالة مبانى بنقابة المعلمين لمخالفتها التراخيص.

وجاءت الحملة انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الجولة التفقدية التى أجراها يوم الجمعة لمتابعة أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحى جنوب الجيزة والتى وجه خلالها المحافظ رئيس حى جنوب الجيزة بإزالة بعض المنشأت والأسوار التابعة للمطاعم المطلة على النيل لما تسببه من حجب لرؤية النيل ومخالفة للتراخيص الممنوحة فى ذلك الشأن.