مجلة تايم الأمريكية تختار إيلون ماسك أغنى رجل فى العالم شخصية عام 2021

كتبت ريم عبد الحميد

اختارت مجلة تايم الأمريكية إيلون ماسك، رئيس شركتى تسلا للسيارات الكهربائية وسبايس إكس الفضائية، وأغنى رجل فى العالم، شخصية عام 2021.

وقال رئيس تحرير المجلة إدوارد فيلسنثال، إن شخصية العام هو صانع النفوذ، ولم يكن هناك كثير من الأفراد لديهم نفوذ على الحياة على الأرض، وربما الحياة فوق الأرض أيضا، أكثر من إيلون ماسك. وأضاف قائلا إن ماسك لم يكن فقط أغنى شخص فى العالم، ولكن النموذج الأكثر ثراءً على التحول الهائل فى مجتمعنا.

وتختار مجلة تايم فى ديسمبر من كل عام شخصية العام فى تقليد اتبعته منذ عام 1927، الذى بدأ كرجل العام، قبل أن يتغير ليكون شخصية سواء رجل أو سيدة او مجموعة، ويكون الاختيار على أساس مدى تأثير حركة أو مجموعة أو فكرة طوال العام الماضى.

وفى عام 2020، اختارت تايم الرئيس المنتخب آنذاك جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس شخصيتا العام.

وتقول شبكة سى إن إن إن الاختيار لا يكون بالضرورة تكريما، حيث سبق أن اختارت المجلة شخصيات ذات تأثير سلبى كان من بينها الزعيم النازى ادولف هتلر الذى تم اختياره كرجل العام عام 1938.

وعلى العكس من الأعوام السابقة، اختارت تايم ألا تحدد قائمة قصيرة للمتنافسين على شخصية العام. وأعلنت تايم الاختيار على قناتها الخاصة على يوتيوب بإعداد قسم الفيديو الخاص بها.