مجالس مدن الغربية تشن حملات نظافة فى القرى والطرق الرئيسية

الغربية محمد طارق

شنت مراكز ومدن محافظة الغربية صباح اليوم، حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتراكمات القمامة من القرى والمدن والطرق الرئيسية والفرعية، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وقام مركز ومدينة طنطا برئاسة المحاسب حسام عبد اللطيف بتنفيذ حملة نظافة مكبرة من كنس ورفع القمامة والمخلفات والأتربة وتهيئه الطرق وإزالة المخلفات الصلبة وذلك بـ"الطريق السريع طنطا القاهرة، طريق كفر الشيخ الدولي، طريق فيشا سليم، طريق ميت حبيش السنطة، طريق شوبر".

وفى ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى برفع القمامة وكنس الشوارع الرئيسية والميادين ورفع الأتربة بالاستعانة بالمعدات والعمال برفع القمامة من أماكن التجميع وما زال العمل مستمرا بمتابعة اللواء حسين لبيب رئيس المدينة، كما قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة تحت إشراف اللواء أشرف بدران بعمل حملة نظافة موسعة ومسح طبانات "الطريق السريع طنطا- السنطة،، طريق الجميزة، طريق ميت يزيد، طريق الجعفرية وشارع الجمهورية".

وشدد الدكتور طارق رحمى على رؤساء المدن والأحياء بمتابعة واستمرار أعمال النظافة بكافة أرجاء المحافظة حرصاً على صحة وسلامه المواطنين.