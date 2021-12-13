قطع المياه غدا عن مدينتي الباجور وسرس الليان بالمنوفية لتطهير الخزانات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه غداً الثلاثاء الموافق 14-12-2021م عن مدينة الباجور ومدينة سرس الليان وتجمع قرى الحامول من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وقال الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إنه فى إطار تنفيذ خطة لـ توعية المواطنين بأهمية مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصرى قامت إدارة التوعية بعقد ندوات توعية واستطلاع رأى ميدانى للمواطنين بقرية جزيره الحجر التابعه لمركز الشهداء ضمن أحد المراكز التى يتم تنفيذ مباردة حياة كريمة بها.

وأوضح «نجيب» أن الندوة تناولت التعريف بالمشاريع القومية المقامة بقرى مركز الشهداء، ضمن مبادرة حياة كريمة، وكيفية التعامل معها، والحفاظ عليها، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد إستهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحى وكيفية تلافى السلوكيات الخاطئة فى التعامل معها والإستخدام الأمثل وكيفية تفعيل مصطلح التنمية المستدامة للمشروعات المقامة بالقرى.

كما تم عمل حملات طرق الأبواب بالقرية لتعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة واستطلاع رأيهم فى خدمات الشركة.

وأضاف «نجيب» انه تم إستعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها فى أسرع وقت ممكن من خلال الخط الساخن للشركة 125 وكيفية تطبيق برنامج قراءتى لتسجيل القراءات إلكترونياً لتلافى حدوث أى مشاكل أو معوقات، كما تم توزيع مطبوعات على الحضور للتأكيد على رسائل التوعية التى تناولتها الندوة.